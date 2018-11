Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Firma

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Arnstadt - Ilm-Kreis - Eingebrochen sind Unbekannte heute Nacht in eine Firma in der Prof.-Hugo-Jung-Straße. Zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr verschafften sich die mutmaßlichen Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Hieraus erbeuteten sie Bargeld, Schlüssel und eine Geldbörse. An einem Fahrzeug, das auf dem Firmengelände abgestellt war, schlugen sie eine Scheibe ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum. Es entstand Gesamtschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/60124, Hinweis-Nr. 11-016059. (jk)

