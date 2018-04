Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Ohrdruf - Ein bisher unbekannter Täter hat in der Zeit vom 23.03. - 30.03.2018 in einen Garten der Gartenanlage in der Suhler Straße in Ohrdruf eingebrochen. Hierbei hebelte er die beiden Türen des Gartenhauses und die Tür des Geräteschuppens auf und entwendete Elektrowerkzeug im Wert von ca. 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zur Tat und / oder dem Täter machen können. (dl)

