Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - ...

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Notstromaggregat gesohlen

Drei Gleichen - Landkreis Gotha - In Cobstädt kam es in der Zeit vom 15.02. bis 27.03.2018 zum Einbruch in einen Garten am Anger. Der Maschendrahtzaun wurde zerschnitten, um auf das Grundstück zu gelangen. Die Tür zur Gartenlaube wurde gewaltsam geöffnet und daraus ein Notstromaggregat, eine Kreissäge und eine Tauchpumpe gestohlen. (kk)

