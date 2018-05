Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbruch in Supermarkt - ...

LPI-GTH: Einbruch in Supermarkt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Stadtilm - Ilmkreis - Heute Morgen, gegen 04.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Ilmenauer Straße ein. Sie stahlen Bargeld und Zigarettenstangen. Zudem hinterließen sie Sachschaden von zirka 1000 Euro an mehreren Türen und Fenstern. Vermutlich dieselben Täter brachen auch in einen benachbarten Gartenmarkt ein. Gestohlen haben sie hier ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Sachschaden beläuft sich hier auf einige hundert Euro. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-006900. (aha)

