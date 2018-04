Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einbrüche in Einfamilienhäuser

LPI-GTH: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Ilm-Kreis - Am Freitagabend, zwischen 17.45 Uhr und 22.30 Uhr, kam es in Gräfenroda zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Eine auf der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür wurde gewaltsam geöffnet. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke geöffnet. Gestohlen wurde Schmuck, der einer 80-Jährigen gehört.

In Haarhausen war am Samstagabend ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rossbach das Ziel von Unbekannten. Eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite wurde geöffnet. Alarm wurde ausgelöst, weswegen die Einbrecher die Flucht ergriffen. (kk)

