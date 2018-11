Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Einkaufswagen in Kreisverkehr ...

LPI-GTH: Einkaufswagen in Kreisverkehr abgestellt

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Was möglicherweise als Blödelei gedacht war, ist strafrechtlich ein Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte haben am späten Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, drei Einkaufswagen vom oberen Parkdeck eines Einkaufsmarktes am Bleichrasen geholt und im nahegelegenen Kreisverkehr abgestellt. Polizisten schoben die unbeschädigten Einkaufswagen zurück an ihren vorgesehenen Standort. (kk)

