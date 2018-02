Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Entblößer zeigt sich Frau - ...

LPI-GTH: Entblößer zeigt sich Frau - weitere Zeugin gesucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha - Die Kripo Gotha sucht eine Zeugin, die möglicherweise am Samstag, den 13.01.2018, einen Mann mit entblößten Geschlechtsteil gesehen hat. Gegen 15.10 Uhr lief eine andere Zeugin vom Bahnhof Reinhardsbrunn zur Straße Am Klosterberg. Dort trat sie auf einen Mann, der sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und daran manipulierte. Die Frau ging wortlos an ihm vorbei. Nun bemerkte sie hinter sich eine andere Frau, die den Mann ansprach. Diese Frau wird dringend gebeten, sich bei der Kripo Gotha, Tel. 03621/782417, zu melden.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- mittleres Alter - normale Statur - kurzes Haar mit teilweise grauen Schläfen - trug eine dunkle Jacke.

Darüber hinaus werden weitere Zeugen gebeten, sich bei der Kripo Gotha zu melden. (kk)

