Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ermittlungen u. a. wegen ...

LPI-GTH: Ermittlungen u. a. wegen politisch motivierter Sachbeschädigungen

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Die Polizei in Eisenach ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Vor den Toren des Opel-Werks sprühten unbekannte Täter zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntagabend, 22.00 Uhr, Graffiti auf die Fahrbahn. Ebenso vor einer Schule in der Straße Palmental. Hier liegt die Tatzeit gestern zwischen 07.30 Uhr und 09.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hielten an dieser Stelle insgesamt acht Personen eine nicht angemeldete Versammlung ab. Sie klebten Plakate auf verschiedene Gegenstände und verteilten Flyer, die inhaltlich, wie auch die Graffiti, dem linken Spektrum zuzuordnen waren. Der Schuleiter hatte die Polizei gerufen. Die Beamten stellten die Personalien der Versammlungsteilnehmer fest, verständigten die Versammlungsbehörde und stellten die Plakate und Flyer sicher. Eine Entfernung der Graffiti wurde veranlasst und Ermittlungen u.a. wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz und wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Am Mittag verteilte die gleiche Personengruppe am Opel-Werk wiederum Flyer wie an der Schule. Auch hier führten die hinzugerufenen Polizeibeamten die o. g. Maßnahmen durch. Die Versammlungen an sich waren durch die hinzugerufene Versammlungsbehörde gestattet worden. Zu weiteren Vorkommnissen kam es darüber hinaus bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. (aha)

