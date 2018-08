Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ermittlungen wegen Körperverletzung

LPI-GTH: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Gotha - Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr befuhren eine 20-jährige und eine 22-jährige Frau, mit ihren Fahrrädern, die Uhlandstraße in Gotha. Weil die Uhlandstraße an diese Stelle als Einbahnstraße ausgewiesen ist und die beiden Frauen diese entgegengesetzt befuhren, stelle sich ein 56Jähriger und seine weibliche Begleitung den beiden Frauen in den Weg und versuchte sie für ihr Fehlverhalten zu tadeln. In der weiteren Folge kam es zur verbalen Konfrontation, wobei der 56Jährige eine der beiden Frauen vom Fahrrad schubste. Hierdurch erlitt sie eine Knieverletzung.

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx