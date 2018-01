Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Erst in Gratenzaun, dann ...

LPI-GTH: Erst in Gratenzaun, dann Betrunken gegen Verkehrszeichen in Arnstadt

Gotha - Am 27.01.2018 gegen 23:00 Uhr fuhr ein Pkw Opel in Arnstadt, Kassler Straße in einem Gartenzaun und anschließend ein Verkehrszeichen um. Die Insassen stiegen kurz aus, schauten sich den Schaden an und fuhren dann weiter. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete dies und schritt ein. Er forderte den Pkw Fahrer auf, sein Pkw stehen zu lassen und informierte die Polizei. Bei dem bulgarischen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Einen Test konnte er nicht durchführt werden. Die Blutentnahme wurde durchgeführt. (hh)

