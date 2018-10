Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Erst zusammen getrunken und ...

LPI-GTH: Erst zusammen getrunken und dann gegenseitig geschlagen

Gotha - In den Abendstunden des 13.10.2018 kam es in der Florschützstraße in Gotha zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Polen und einem 22-jährigen Polen. Beide Männer haben im Vorlauf zusammen alkoholische Getränke konsumiert. Dann kam es zu einer Streitigkeit zwischen beiden Personen in dessen Verlauf sich beide gegenseitig ins Gesicht schlugen. Der 56-Jährige wurde hierbei leicht im Gesicht verletzt. Gegen beide Männer wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. (dl)

