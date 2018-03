Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach - Am Freitag wurde in der Bahnhofstraße zwischen 10.15 Uhr und 10.18 Uhr ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad wurde auf einem Firmengelände abgestellt und angeschlossen. Es handelt sich um ein Cube, AMS 130Pro, in der Farbe schwarz/blau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der angegebenen Telefonnummer entgegen. (mb)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/2610 E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx