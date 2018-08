Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Eisenach - Freitagabend in der Zeit zwischen 22:40 Uhr und 23:20 Uhr wurde in der Eisenacher Karl-Marx-Straße ein Fahrrad gestohlen. Der junge Mann, dem das Mountainbike gehörte, schloss das Fahrrad mit einem Seilschloss an einem Laternenmasten an und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass das Fahrrad samt Schloß fehlten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, welche zur Aufklärung des Diebstahl beitragen.(ri)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx