Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrraddiebe schlugen zu

LPI-GTH: Fahrraddiebe schlugen zu

Gotha - Unbekannte Täter stahlen am Samstagabend in der Lucas-Cranach-Straße ein Mountainbike. Die Nutzerin hatte es zuvor an einen Masten angeschlossen. Die Täter hatten hierbei das Fahrradschloss entfernt und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.(ck)

Es wird um Zeugenhinweise unter 03621/781124 Polizei Gotha gebeten.

