Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrraddiebstähle

LPI-GTH: Fahrraddiebstähle

Ilmenau/Arnstadt - Ilm-Kreis - Am Sonntag wurde zwei Anzeigen wegen Diebstahl eines Fahrrades aufgenommen. Ein Fahrrad ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Ilmenau in der Straße Am Stollen gestohlen worden. Das schwarze Rad der Marke Bergamont im Wert von knapp 500 Euro war an einem Treppengeländer am Hauseingang angeschlossen. Das Schloss war durchtrennt. In Arnstadt ist in der Goethestraße in der Zeit vom 05.08. bis zum 19.08. aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses ein orangefarbenes Fahrrad der Marke Pegasus im Wert von 250 Euro gestohlen worden. Der Keller war vermutlich nicht verschlossen, das Fahrrad war jedoch gesichert. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx