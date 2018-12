Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Ilmenau - Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde in der Straße des Friedens ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Der Dieb entwendete das angeschlossene schwarze Fahrrad der Marke Scott, welches vor einer Bar stand. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Fahrrads geben? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/6010, Hinweis-Nr. 11-018331. (sb)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx