Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Arnstadt - Im Zeitraum vom 18.03.2019 bis 30.03.2019 gelangten Unbekannte auf nicht geklärter Art und Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Arnstadt, An der Weise. Im Keller wurde der Kellerverschlag der Anzeigenerstatterin gewaltsam aufgebrochen und das darin abgestellte Fahrrad entwendet. Beim Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike Cube AIM SL mit der Rahmennummer WOW02111BTLL im Wert von ca. 500,- Euro. Anzeige wurde aufgenommen und das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben. (sv)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx