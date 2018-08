Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrraddiebstahl vereitelt

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl vereitelt

Gotha - In der Remstädter Straße hat am Montagmorgen, ca. 04.00 Uhr, ein Unbekannter versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Der mutmaßliche Dieb hielt sich im Innenhof des Mehrfamilienhauses auf und hantierte am Fahrradschloss. Eine Hausbewohnerin wurde von den ungewöhnlichen Geräuschen geweckt und machte lautstark auf sich aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete ohne Fahrrad. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx