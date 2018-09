Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrradfahrerin bei ...

LPI-GTH: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gotha - Am 28.09.2018 gegen 16.30 Uhr kam es in der Emminghausstraße in Gotha zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 12-jährige Radfahrerin befuhr zuvor mit ihrem Rad die Liebetraustraße in Richtung Bürgeraue. An der Kreuzung Emminghausstraße missachtete das junge Mädchen die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Fahrerin und fuhr dieser in die Beifahrerseite. Durch die Kollision stieß das Kind mit dem Kopf durch das Beifahrerfenster des Pkw VW. Das Mädchen wurde durch den Unfall am Kopf und der Schulter verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Gotha. Zu Bemängeln ist allerdings, dass die 12-jährige Radfahrerin keinen Fahrradhelm trug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. (dl)

