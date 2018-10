Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrräder gestohlen

LPI-GTH: Fahrräder gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis - Am Montag wurden bei der Polizei zwei Fahrräder als gestohlen gemeldet. Ein rotes E-Bike der Marke Victoria e-Trekking im Wert von 1800 Euro ist zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr aus einem Hausflur in der Marktstraße gestohlen worden. Es war angeschlossen. In der Richard-Bock-Straße verschwand zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr das an der Sporthalle angeschlossene schwarze MTB Conway im Wert von ca. 500 Euro. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx