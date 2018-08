Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrräder im Wert von mehreren ...

LPI-GTH: Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt - Aus einem verschlossenem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Puschkinallee stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht, zwischen 17.00 Uhr und 06.30 Uhr, ein lilafarbenes Fahrrad Trek Fuel EX5 WSD mit grünem Lenker und ein weiß-grünes Fahrrad Specialized Demo. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-016668. (aha)

