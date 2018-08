Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrzeug auf Parkplatz ...

LPI-GTH: Fahrzeug auf Parkplatz angefahren - Unfallflucht

Gotha - Zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr hatte ein 75-Jähriger seinen braunen Seat Ibiza am Donnerstag auf dem Parkplatz am Friedhof in der Langensalzaer Straße abgestellt. Seinen Angaben zufolge stand kein Fahrzeug rechts oder links, als er es abstellte. Bei seiner Rückkehr fand er sein Auto mit Schäden an der rechten Seite vor. Rote Farbspuren wurden gesichert. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-017415. (kk)

