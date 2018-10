Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrzeug rauscht in Gartenzaun ...

LPI-GTH: Fahrzeug rauscht in Gartenzaun - Zeugen gesucht

Goldbach - Landkreis Gotha - Am Mittwoch befuhr ein unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr einen Feldweg in der Nähe der Straße "Vor dem Berge". Aus unbekanntem Grund kam das Fahrzeug von der Straße ab und fuhr in den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ein Moped handeln.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-020688. (jk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx