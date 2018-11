Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fahrzeugteile abgetrennt und ...

LPI-GTH: Fahrzeugteile abgetrennt und gestohlen

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis - Zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 09.30 Uhr war ein grauer Mercedes Transporter in einer Hoteleinfahrt in der Gothaer Straße abgestellt. Unbekannte trennten den Katalysator von der Auspuffanlage und entfernten sich anschließend mit der Beute. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-020549. (jk)

