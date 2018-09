Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fast am Ziel

LPI-GTH: Fast am Ziel

Eisenach - Fast am Ziel war am gestrigen Abend ein 42 jähriger Eisenacher, welcher gegen 22:00 Uhr mit seinem Seat auf sein Grundstück und anschließend in seine Garage fahren wollte. Leider hat er die Einfahrt verfehlt und einen geparkten Pkw beschädigt. An der Garageneinfahrt blieb er ebenfalls hängen und riss sich den Spiegel ab. Am gerammten Pkw hinterließ er einen Schaden von 2000 EUR. Die Beamten stellten bei Eintreffen einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.(ri)

