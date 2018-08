Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fenster zu Büro beschädigt

LPI-GTH: Fenster zu Büro beschädigt

Ilmenau - Ilm-Kreis - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde vermutlich versucht, in ein Büro eines Pflegeheimes in der Hanns-Eisler-Straße einzubrechen. An einem Fenster wurden Hebelspuren gefunden, eine Scheibe ging zu Bruch. Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass das Büro betreten wurde, es fehlt nichts. (kk)

