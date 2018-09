Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Feuer in Abrissgebäude

LPI-GTH: Feuer in Abrissgebäude

Gotha - Die Feuerwehr löschte am Donnerstagnachmittag in der Südstraße ein Feuer in einem Abrissgebäude mit vier Etagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde in der 3. Etage das dort verteilte Altpapier in Brand gesetzt. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. (kk)

