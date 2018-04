Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Feuerwehreinsatz nach Brandstiftung

LPI-GTH: Feuerwehreinsatz nach Brandstiftung

Stadtilm - In der Nacht vom Montag zum Dienstag löste ein 36jähriger Ilmenauer einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Stadtilm aus. Er hatte im Bereich des "Buchberges" einen Haufen Baumschnitt angezündet. Es entstand ein Brand auf einer Fläche von 30 x 20 m. Der Mann gab vor Ort an, dass er gefroren hatte und sich wärmen wollte. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Stadtilm und der Gemeinde Ilmtal gelöscht werden. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Vorsätzlicher Brandstiftung. Aufgrund physischer Auffälligkeiten wurde er durch in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.(SM)

