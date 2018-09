Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Flaschen auf Straße geworfen ...

LPI-GTH: Flaschen auf Straße geworfen und Nachbarin beleidigt

Gotha - In der Steinstraße hat am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, ein 30-Jähriger Flaschen durch das Fenster auf die Straße geworfen. Die Scherben verteilten sich auf der Fahrbahn. Als eine Nachbarin den Mann aufforderte damit aufzuhören, wurde sie übel beschimpft. Unsere Kollegen konnten die Wohnung ausfindig machen, aus der die Flaschen flogen. In der Wohnung war jemand, es öffnete aber niemand die Wohnungstür. Die Scherben kehrten die Polizisten mit dem Besen von der Straße. Ob Fahrzeuge durch die Flaschenwürfe beschädigt wurden, kann erst bei Tageslicht herausgefunden werden. (kk)

