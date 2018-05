Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ford Maverick beschädigt - ...

LPI-GTH: Ford Maverick beschädigt - Unfallflucht

Ilmenau - Ilm-Kreis - Am Rosa-Luxemburg-Platz stand am Mittwoch, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, ein Ford Maverick in einer Grundstückszufahrt. Ein unbekanntes Fahrzeug hat an dieser Stelle gewendet und ist dabei gegen den Ford gestoßen. Die hintere Stoßstange wurde beschädigt. Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-007475. (kk)

