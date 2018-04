Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fünfjähriges Mädchen bei ...

LPI-GTH: Fünfjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ilmenau - Ilmkreis - Ein fünfjähriges Mädchen wurde heute Morgen in der Kopernikusstraße von einem Pkw Toyota angefahren und leicht verletzt. Das Mädchen war hinter einem haltenden Bus auf die Straße getreten. Der 41jährige Mann am Steuer des Toyota konnte trotz gefahrener Schrittgeschwindigkeit einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Auch die Mutter des Mädchen hatte noch versucht, ihr Kind an der Kapuze zurückzuziehen. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sachschäden waren nicht festzustellen. (aha)

