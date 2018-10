Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fußgängerin angefahren

LPI-GTH: Fußgängerin angefahren

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha - Eine 84-jährige Fußgängerin überquerte am Montag gegen 18:10 Uhr die Hauptstraße und wurde dabei von einer 32-jährigen Pkw VW-Fahrerin übersehen, welche die Straße in Richtung Nesselhof befuhr. Die ältere Dame wurde vom Pkw erfasst und schwer verletzt. Am Pkw entstand kein sichtbarer Schaden. (av)

