Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fußgängerin umgefahren

LPI-GTH: Fußgängerin umgefahren

Gehren - Ilm-Kreis - Heute Morgen gegen 07:15 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit einem Renault die Friedensstraße in Richtung Langewiesener Straße. Als er nach links in die Langewiesener Straße einfahren wollte, stieß der Pkw gegen einer Fußgängerin, die gerade die Langewiesener Straße überquerte. Die 36-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige kam mit einem Schrecken davon, an seinem Fahrzeug entstand kein Schaden. (jk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621/781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx