Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Fußgängerin von Radfahrerin ...

LPI-GTH: Fußgängerin von Radfahrerin angefahren - schwer verletzt

Neustadt am Rennsteig - Ilm-Kreis - Gegen 18.00 Uhr am Mittwoch ist in der Bahnhofstraße eine 91-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn von einem 21-jährigen Radfahrer erfasst worden. Der 21-Jährige gab an, er habe einen kurzen Moment nach unten gesehen und daher die Frau zu spät gesehen. Die 91-Jährige kam durch den Anstoß zu Fall und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige konnte einen Sturz mit seinem Rennrad abfangen und blieb unverletzt. (kk)

