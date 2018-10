Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gartenhaus abgebrannt

LPI-GTH: Gartenhaus abgebrannt

Ohrdruf - Landkreis Gotha - Zum Brand eines Gartenhauses in der Arnstädter Straße wurden Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen gerufen. An der Gartenlaube entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Gotha. (av)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx