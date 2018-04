Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Geblendet durch Sonne - ...

LPI-GTH: Geblendet durch Sonne - Bahnschranke durchfahren

Apfelstädt - Landkreis Gotha - Die tiefstehende Sonne wurde am Samstag gegen 06.40 Uhr einem Citroenfahrer zum Verhängnis. Von Apfelstädt nach Neudietendorf fahrend, übersah er die geschlossene Bahnschranke zwischen den beiden Ortschaften. Der Citroen kollidierte in der Folge mit dem Schrankenbalken, welcher über das gesamte Fahrzeug schrammte. Durch den 67-jährigen Fahrzeugführer konnte der Pkw noch vor den Bahngleisen zum Stillstand gebracht werden. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand am Fahrzeug mit 5.000 Euro erheblicher Sachschaden. Die robuste Schrankenanlage blieb unversehrt. (ml)

