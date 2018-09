Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Geburtstagsfeier endet in ...

LPI-GTH: Geburtstagsfeier endet in Körperverletzung

Gotha - Stadt - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße kam es vergangene Nacht, gegen 00.45 Uhr, auf einer Geburtstagsfeier zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30 Jahre alten Mann und der 31jährigen Wohnungsinhaberin. In der weiteren Folge habe der 30-Jährige einen 39jährigen Mann mehrfach geschlagen und leicht verletzt. Die Wohnungsinhaberin sei schlichtend dazwischen gegangen und dabei ebenfalls geschlagen und leicht verletzt worden. Ein weiterer 39 Jahre alte Mann habe die Parteien letztlich trennen können. Der Angreifer sei anschließend in seine nahe gelegene Wohnung gegangen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei allen Beteiligten zum Teil erheblichen Alkoholeinfluss fest. Die Feier wurde beendet und alle Beteiligten nach Hause geschickt. Gegen den 30-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet. (aha)

