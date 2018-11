Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gedrängelt, überholt, gerammt ...

LPI-GTH: Gedrängelt, überholt, gerammt und geflüchtet

Mihla - Wartburgkreis - Gestern spätabends fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Skoda auf der L 1016 von Mühlhausen nach Eisenach. Hinter ihr fuhr ein VW, welcher mehrfach versuchte, den Skoda zu überholen, was aber nicht gelang. Anschließend fuhr der VW dem Skoda dicht auf, gab ihm Lichthupe und drängelte. In einer Rechtskurve zwischen dem Abzweig Ebenshausen und der Ortslage Mihla überholte der VW, zog nach rechts und kollidierte mit dem Skoda. Der VW setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Im Bereich der Werrabrücke in Creuzburg konnte der VW von der Polizei gestoppt werden. Der 35-jährige Fahrzeugführer war nicht alkoholisiert, ein Drogenschnelltest verlief jedoch positiv. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (jk)

