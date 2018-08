Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung ...

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen

Ilmenau - Ilm-Kreis - Gestern, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, soll eine 18jährige Frau auf dem Sportplatz in der Straße Stollen einem gleichaltrigen Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Das Opfer hatte sich leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus begeben. Von dort wurde die Polizei informiert. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich das Opfer mit drei weiteren Jugendlichen auf dem Sportplatz als die Frau mit ihrem gleichaltrigen Begleiter erschien und alle drei in Streit gerieten. Ihr Begleiter soll mit einem Messer und einem Schlagstock gedroht haben. Beide Personen wurden festgestellt, das Messer und der Schlagstock aber nicht. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (aha)

