Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gefahrgutunfall auf der B 19 - ...

LPI-GTH: Gefahrgutunfall auf der B 19 - Sperrung zwischen Eisenach-Ost und Eisenach-West in beiden Richtungen

Kreisfreie Stadt Eisenach - Heute Nacht, kurz vor 01.00 Uhr, hat der 31-jährige Fahrer eines Sattelzuges bei der Auffahrt auf die B 19 aus Eisenach kommend an der Anschlussstelle Eisenach-West in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Sattelauflieger löste sich von der Zugmaschine, kippte nach rechts über die Leitplanke und blieb auf der rechten Seite liegen. Die Ladung besteht aus Gefahrenstoffe der Gefahrenklassen 2 und 4. Nach Angaben des unverletzten Fahrers besteht die Ladung u. a. aus Ethanol, Essigsäure. Bei der späteren Aufrichtung des Sattelaufliegers trat eine Flüssigkeit aus. Der Bereich der Unfallstelle wurde in einem Umkreis von 50 Metern abgesperrt. Spezialkräfte wurden angefordert und sind im Einsatz.

Die B 19 ist aktuell zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Ost in beiden Richtungen voll gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die B 19 zu meiden und den Bereich der Absperrung großräumig zu umfahren. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx