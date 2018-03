Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gegen Straßenlaterne gefahren ...

LPI-GTH: Gegen Straßenlaterne gefahren und abgehauen

Eisenach - Am Samstag gegen 12.45 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Pkw im Palmental gegen eine Straßenlaterne fuhr und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Während die Beamten den Sachverhalt am Unfallort aufnahmen, kehrte der Unfallverursacher zurück. Zu den Gründen für seine Flucht kann gesagt werden, dass der 66-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und ein Alkoholwert von 1,25 Promille festgestellt wurde. Weiterhin hatte sich der Mann unbefugt das Fahrzeug seiner Ehefrau genommen. Die Straßenlaterne musste durch die Feuerwehr gesichert werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mb)

