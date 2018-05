Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Geparkter Citroen zerkratzt

LPI-GTH: Geparkter Citroen zerkratzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Am 05.05.2018 stellte eine 74-jährige Rentnerin ihren roten Citroen gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz, An der Neuen Kirche, in Arnstadt ab. Als die Fahrzeugführerin ca. eine Stunde später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie am vorderen Stoßfänger einen 13 cm langen Kratzer fest. Wer Hinweise zum Täter machen kann, melde sich bitte bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677-601-124.

