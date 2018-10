Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Geparktes Fahrzeug angefahren - ...

LPI-GTH: Geparktes Fahrzeug angefahren - Zeugensuche

Friedrichroda - Landkreis Gotha - Ein schwarzer Mercedes ist am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, in der Schmalkalder Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Das unbekannte Fahrzeug befuhr zuvor die Bachstraße, ehe es gegen den Mercedes prallte. Sachschaden ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-022397. (kk)

