Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Geparktes Fahrzeug beschädigt - ...

LPI-GTH: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht

Finsterbergen - Landkreis Gotha - Am 28.08. stellte die 67-jährige Nutzerin gegen 07.00 Uhr ihren grauen Skoda Fabia auf dem Parkplatz am Waldhof in der Spießbergstraße ab. Um 14.30 Uhr fuhr die Frau nach Hause und bemerkte erst dort, dass ihr Auto an der rechten hinteren Seite beschädigt ist. Ein unbekanntes Fahrzeug ist beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen. Wer kann Hinweise zu diesem Unfall geben? Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-017851. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx