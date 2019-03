Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle mit ...

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle mit Folgen

Stadtilm - Am Donnerstag führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau in der Zeit von 10:00 Uhr - 10:45 Uhr in der Weimarischen Straße (Höhe KiTa) eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten zwar keine Geschwindigkeitsverstöße, jedoch zwei Straftaten festgestellt werden.

Um 10:20 Uhr wurde ein 58 jähriger Mofa-Fahrer gestoppt, dessen Versicherung nicht mehr aktuell war. Es wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Um 10:40 Uhr stoppten die Beamten einen 55 jährigen Opel-Fahrer. Dieser führte sein Fahrzeug unter Einwirkung von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. (mh)

