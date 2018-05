Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gestohlener Kinderwagen zurück ...

LPI-GTH: Gestohlener Kinderwagen zurück bei Eigentümerin

Arnstadt - Ilmkreis - Gestern, zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr, wurde aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße ein Kinderwagen gestohlen. In einem weiteren Kinderwagen, der niemanden vor Ort zugeordnet werden konnte, befanden sich Hinweise, die die Polizeibeamten in die Paulinzellaer Straße führten. Dort stand tatsächlich der gestohlene Kinderwagen im Hausflur eines Wohnhauses. Eine 34jährige Frau hatte ihn mitgenommen. Gegen sie wurde Anzeige wegen Diebstahls erstatte. Der gestohlene Kinderwagen ging an seinen rechtmäßigen Besitzer zurück. (aha)

