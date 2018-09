Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gestohlenes Fahrrad wieder gefunden

LPI-GTH: Gestohlenes Fahrrad wieder gefunden

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Ein 30-Jähriger stellte gestern Abend, gegen 18.45 Uhr, in der Mühlhäuser Straße einen Mann mit seinem vor einigen Wochen gestohlenen Fahrrad. Er verständigte die Polizei. Der 27-Jährige machte Angaben, wie er in den Besitz des Rades gelangte. Diese werden im Zuge der Ermittlungen überprüft. Das Rad wurde vorerst sichergestellt mit dem Ziel, es nach Durchführung weiterer Maßnahmen an den rechtmäßigen Eigentümer zurück zugeben. (aha)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx