Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gestohlenes Quad aufgefunden

LPI-GTH: Gestohlenes Quad aufgefunden

Thörey (Ilm-Kreis) - Am Freitag Nachmittag konnte in Thörey im Bereich der Hauptstraße ein weißes Quad der Marke HER Chee ATV-500 sichergestellt werden. Zeugen teilten das Fahrzeug mit, welches mit falschen Kennzeichen vor einer Firma abgestellt war. Das Quad wurde bereits im Jahr 2015 als gestohlen gemeldet und hatte damals einen Wert von ca. 7.000 Euro.

Ein 24jähriger deutscher Beschuldigter konnte durch die Beamten vor Ort ermittelt werden. Dieser nutzte zudem ohne erforderliche Fahrerlaubnis das nicht zugelassene Fahrzeug für Fahrten im öffentlichen Verkehrsraum, was nun weitere Anzeigen nach sich zieht. (TB)

