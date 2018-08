Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gleich mehrere Anzeigen bei ...

LPI-GTH: Gleich mehrere Anzeigen bei Verkehrskontrolle erstattet

Gräfentonna - Am Samstag bestreiften Polizeibeamte die B176 gegen 01:35 Uhr. In Höhe der Crosstrecke stellten sie einen Pkw Ford Focus mit 3 Insassen im Alter von 24, 27 und 41 Jahren fest. Bei der Kontrolle wurde die 27jährige Fahrzeugführerin positiv auf berauschende Mittel getestet. Die anschließende DuSu der Personen und des Pkw führte zum Auffinden einer geringe Menge an Betäubungsmitteln und Messern, die unter das WaffG fallen. Gegen die Insassen wurden insgesamt 4 Anzeigen erstattet und die Weiterfahrt unterbunden. Die Blutentnahme der Fahrerin folgte anschließend in der nahegelegenen Klinik.(ck)

