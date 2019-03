Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gothaer mit Pfefferspray leicht ...

LPI-GTH: Gothaer mit Pfefferspray leicht verletzt

Gotha - Am späten Samstagabend gegen 23.00 Uhr kam es auf dem Coburger Platz in Gotha zwischen einem 31-Jähriger Gothaer und einer bisher unbekannten Person zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge der 31-Jährige vermutlich mit Pfefferspray im Gesicht verletzt wurde. Der 31-Jährige war stark alkoholisert und kann sich selbst an den Tathergang und an den Täter nicht erinnern. Die hinzugerufenen Rettungskräfte spülten das Gesicht und die Augen des Mannes mit Wasser aus, um die Reizungen zu lindern. Durch die Polizei wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können. (dl)

